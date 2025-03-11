После смерти пациента у талантливой женщины-врача начинает рушиться жизнь. Надеяться ей остается только на капитана полиции. Мелодрама «Эхо прошлого» — сериал о том, как не опускать руки даже в самых тяжелых ситуациях.



Александра Смоленская — один из самых талантливых врачей в своей больницы. Однажды ее пациент погибает при загадочных обстоятельствах. Полиция начинает расследование произошедшего, а жизнь Александры трещит по швам. Она узнает об изменах супруга, в больнице у нее появляется амбициозная конкурентка, метящая на ее место, и сама жизнь Александры оказывается под угрозой. Единственная надежда на поддержку — капитан полиции Павел, ответственный за расследование.



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