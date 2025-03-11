Эхо прошлого. Сезон 1. Серия 1
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Сериалы
Эхо прошлого
1-й сезон
1-я серия
8.92025, Эхо прошлого. Сезон 1. Серия 1
Мелодрама18+
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Эхо прошлого (сериал, 2025) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

После смерти пациента у талантливой женщины-врача начинает рушиться жизнь. Надеяться ей остается только на капитана полиции. Мелодрама «Эхо прошлого» — сериал о том, как не опускать руки даже в самых тяжелых ситуациях.

Александра Смоленская — один из самых талантливых врачей в своей больницы. Однажды ее пациент погибает при загадочных обстоятельствах. Полиция начинает расследование произошедшего, а жизнь Александры трещит по швам. Она узнает об изменах супруга, в больнице у нее появляется амбициозная конкурентка, метящая на ее место, и сама жизнь Александры оказывается под угрозой. Единственная надежда на поддержку — капитан полиции Павел, ответственный за расследование.

Сможет ли Александра выбраться из ловушки, вы узнаете, если будете смотреть сериал «Эхо прошлого» онлайн на Wink.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Время
48 мин / 00:48

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