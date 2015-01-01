Эффект Матроны (сериал, 2015) сезон 1 серия 37 смотреть онлайн бесплатно

Wink
Сериалы
Эффект Матроны
1-й сезон
37-я серия

В любую погоду, в будни и праздники, в Покровском женском монастыре стоит очередь: сотни женщин приходят сюда, к мощам святой Матроны, в надежде на чудо. И чудеса случаются! Даже спустя 63 года после смерти Матрона Московская не пропускает ни одной просьбы: неизлечимые больные идут на поправку, а отчаявшиеся родить становятся мамами. Истории о жизни, любви, предательстве, измене... Кому-то Матрона помогла наладить отношения с мужем, кого-то направила на правильный путь в поиске преступника... Кому-то она явилась во сне, кто-то сходил в церковь и помолился, кто-то потерял сознание и ей явилась матушка Матрона...

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу
Время
48 мин / 00:48

