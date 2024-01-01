Эдем на Земле (сериал, 2024) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Документальный проект «Эдем на Земле», созданный продюсерской компанией Дмитрия Кима при поддержке АНО «ИРИ», посвящен уникальному явлению русской жизни – монастырскому саду. Монастырский сад – это не просто сад за стенами обители, это культурный пласт, включающий в себя историю Отечества, историю церкви, историю ландшафтного искусства, историю ботаники и историю политики страны.

На примере суздальского Спасо-Евфимиева монастыря, основанного в 1352 году, проект рассказывает об историческом процессе восстановления монастырского сада, уничтоженного после отделения церкви от государства, и в целом раскрывает историю этого удивительного культурного явления. Вос�становление монастырского сада в Спасо-Евфимиевом монастыре – грандиозный проект Владимиро-Суздальского заповедника и историческое возвращение «райского» сада в свои стены, в жизнь Суздаля и его гостей. Уникальная традиция прошлого, утерянная и почти забытая, возрождается в наши дни и, в самом буквальном смысле, прорастает в землю, чтобы дать жизнь Эдему на Земле.





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