Едем и едим (сериал, 2010) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 16+25 мин
Едем и едим
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+25 мин
Едем и едим
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+25 мин
Едем и едим
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+24 мин
Едем и едим
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+24 мин
Едем и едим
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+25 мин
Едем и едим
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+24 мин
Едем и едим
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+24 мин
Едем и едим
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
О сериале
По дорогам России мчится ярко раскрашенный фургон. Это транспортное средство, в котором известный ресторанный критик Алексей Зимин исследует кулинарные нравы России. В каждой передаче фургон останавливается в каком-нибудь российском городе. Там Алексей Зимин выясняет у местных жителей на каком рынке лучше купить мясо, а в каком ресторане лучше всего варят борщ. Ведущий тщательно исследует город, общается с местными фермерами, лесничими, охотниками, рыбаками. Иногда от них он узнает фантастические вещи… Перед отъездом из очередного города съемочная группа программы «Едем и едим» разворачивает настоящую походную кухню прямо в центре города, на центральной площади. Алексей Зимин на глазах у жителей готовит вкусное блюдо (в каждом городе — разное), которым угощает любого прохожего. Благодарные горожане в долгу не остаются и, в свою очередь, делятся с ресторанным критиком своими «секретными» рецептами.
Сериал Едем и едим 1 сезон 4 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.