Едем и едим. Сезон 1. Серия 2
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Едем и едим (сериал, 2010) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

8.62010, Едем и едим. Сезон 1. Серия 2
ТВ-шоу16+

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1-й сезон

О сериале

По дорогам России мчится ярко раскрашенный фургон. Это транспортное средство, в котором известный ресторанный критик Алексей Зимин исследует кулинарные нравы России. В каждой передаче фургон останавливается в каком-нибудь российском городе. Там Алексей Зимин выясняет у местных жителей на каком рынке лучше купить мясо, а в каком ресторане лучше всего варят борщ. Ведущий тщательно исследует город, общается с местными фермерами, лесничими, охотниками, рыбаками. Иногда от них он узнает фантастические вещи… Перед отъездом из очередного города съемочная группа программы «Едем и едим» разворачивает настоящую походную кухню прямо в центре города, на центральной площади. Алексей Зимин на глазах у жителей готовит вкусное блюдо (в каждом городе — разное), которым угощает любого прохожего. Благодарные горожане в долгу не остаются и, в свою очередь, делятся с ресторанным критиком своими «секретными» рецептами.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу
Качество
SD
Время
24 мин / 00:24

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