Эбби Хэтчер. Сезон 2. Серия 202
Wink
Детям
Эбби Хэтчер
2-й сезон
202-я серия

Эбби Хэтчер (мультсериал, 2020) сезон 2 серия 202 смотреть онлайн

2020, Abby Hatcher
Мультсериалы, Комедия0+

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О сериале

Историю семилетней девочки Эбби, которая помогает своим необычным друзьям-пушистикам преодолевать трудности и выражать свои эмоции. Она сохраняет хорошее настроение в любой ситуации и всегда протягивает руку помощи другим. В мире Эбби люди живут вместе с удивительными созданиями – пушистиками, обладающими уникальными способностями. Они могут принимать любые формы и размеры, а также становиться невидимыми.

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Страна
Канада, США
Жанр
Комедия, Семейный, Приключения, Фэнтези, Мультсериалы
Время
22 мин / 00:22

Рейтинг

5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Эбби Хэтчер»