Wink
Детям
Эбби Хэтчер
2-й сезон

Эбби Хэтчер (мультсериал, 2020) сезон 2 смотреть онлайн

2020, Abby Hatcher 3 серии
Мультсериалы, Семейный0+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Историю семилетней девочки Эбби, которая помогает своим необычным друзьям-пушистикам преодолевать трудности и выражать свои эмоции. Она сохраняет хорошее настроение в любой ситуации и всегда протягивает руку помощи другим. В мире Эбби люди живут вместе с удивительными созданиями – пушистиками, обладающими уникальными способностями. Они могут принимать любые формы и размеры, а также становиться невидимыми.

Страна
США, Канада
Жанр
Комедия, Семейный, Приключения, Фэнтези, Мультсериалы

Рейтинг

5.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Эбби Хэтчер»