WinkДетямЭбби Хэтчер2-й сезон
Эбби Хэтчер (мультсериал, 2020) сезон 2 смотреть онлайн
2020, Abby Hatcher 3 серии
Мультсериалы, Семейный0+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Историю семилетней девочки Эбби, которая помогает своим необычным друзьям-пушистикам преодолевать трудности и выражать свои эмоции. Она сохраняет хорошее настроение в любой ситуации и всегда протягивает руку помощи другим. В мире Эбби люди живут вместе с удивительными созданиями – пушистиками, обладающими уникальными способностями. Они могут принимать любые формы и размеры, а также становиться невидимыми.
СтранаСША, Канада
ЖанрКомедия, Семейный, Приключения, Фэнтези, Мультсериалы
Рейтинг
5.2 IMDb
- МДАктриса
Мэйси
Друен
- УУАктёр
Уайатт
Уайт
- КДАктёр
Кристиан
Даль Доссо
- ЛОАктёр
Лео
Оргил
- ДСАктёр
Джейкоб
Соли
- СКАктёр
Софи
Каллингэн
- ЛААктриса
Лаиба
Алви
- ККАктёр
Кристиан
Кэмпбелл
- ТМАктёр
Терри
Макгуррин
- ДХАктриса
Джозетт
Хорхе
- РХСценарист
Роб
Ходжи
- ЭАСценарист
Элиз
Аллен
- КМСценарист
Кристен
Макгрегор
- ДДПродюсер
Дженнифер
Додж
- РХПродюсер
Роб
Ходжи
- ОМАктриса дубляжа
Ольга
Мешкова
- Актёр дубляжа
Фёдор
Парамонов
- ЛДАктёр дубляжа
Леонид
Дручинин
- ЕБАктриса дубляжа
Елизавета
Бугулова
- Актёр дубляжа
Иван
Калинин
- МСКомпозитор
Мэтт
Сканнелл