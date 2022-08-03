Эбби Хэтчер (мультсериал, 2020) сезон 2 смотреть онлайн

Историю семилетней девочки Эбби, которая помогает своим необычным друзьям-пушистикам преодолевать трудности и выражать свои эмоции. Она сохраняет хорошее настроение в любой ситуации и всегда протягивает руку помощи другим. В мире Эбби люди живут вместе с удивительными созданиями – пушистиками, обладающими уникальными способностями. Они могут принимать любые формы и размеры, а также становиться невидимыми.

