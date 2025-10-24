Джошуа Паган vs Малик Монтгомери (сериал, 2025) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

У всех нас есть отличный шанс увидеть рождение суперзвезды в прямом эфире! Когда-то титулом чемпиона Северной Америки в легком весе по версии WBO владел Теренс Кроуфорд – тот самый боец, который недавно победил Канело Альвареса и стал первым в истории абсолютным чемпионом мира в трех дивизионах. Теперь на пояс претендуют Джошуа Паган и Малик Монтгомери. Учитывая, что главный пояс организации вакантен, континентальный титул сильно улучшит позиции будущего победителя и откроет новые горизонты. Глядишь, и новый Кроуфорд появится!

