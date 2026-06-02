Джош Пэдли vs Акиб Фиаз (сериал, 2026) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Джош Пэдли и Акиб Фиаз спасают вечер бокса в Шеффилде. На кону титул чемпиона Европы



Уникальное событие в мировом боксе. Невозможно представить, чтобы главные звезды вечера менялись аж два раза. Изначально закрывать шоу в Шеффилде должны были Далтон Смит и Альберто Пуэльо, но их бой за пояс WBC сорвался из-за травмы британца. А потом отменился поединок Рикардо Сандоваля и Галала Яфая за титул чемпиона мира – снова травма одного из участников. Таким образом, неожиданно для всех, включая самих спортсменов, в главном событии вечера британец Джош Пэдли выйдет защищать пояс EBU от своего соотечественника Акиба Фиаза. Для чемпиона это шанс войти в десятку рейтинга второго полулегкого веса WBC.

