Запутанная история Абрахама Переса. Американец владел второстепенными поясами WBC и IBF, но хотел славы и мечтал драться за чемпионство WBO… А в итоге выйдет на поединок, в котором на кону будет стоять временный мировой титул WBA! При этом бойца даже не было в рейтинге наилегчайшей категории этой организации на момент объявления поединка. Всех объял непобедимый Перес! Впрочем, вряд ли это как-то смущает Джонатана Гонсалеса, экс-чемпиона мира дивизионом ниже. Пуэрториканский левша впервые выйдет отстаивать временный титул. За кем будет победа?

