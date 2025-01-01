Натаниэль Коллинс vs Кристобаль Лоренте (сериал, 2025) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Джон Джо Кэрриган vs Давид Пржибыльски
Натаниэль Коллинс vs Кристобаль Лоренте
Джон Джо Кэрриган vs Давид Пржибыльски

Натаниэль Коллинс vs Кристобаль Лоренте

2025, Джон Джо Кэрриган vs Давид Пржибыльски
Спортивный18+
Лучшие полулегковесы Европы сразятся за чемпионский титул в шотландском Глазго! Испанец Кристобаль Лоренте проведет уже третью защиту континентального пояса – на этот раз против Натаниэля Коллинса, который возглавит шоу в родной стране. Еще на кону будет стоять право претендовать на титул чемпиона мира по версии WBC. И, конечно, статус непобедимого, ведь у обоих боксеров до сих пор ни одного поражения в карьере. Ставки слишком высоки, ведь сразу столько всего можно получить. Или потерять?

Спортивный
11 мин / 00:11

