Джили и Гулу. Сезон 2. Серия 32
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Детям
Джили и Гулу
2-й сезон
32-я серия

Джили и Гулу (мультсериал, 2021) сезон 2 серия 32 смотреть онлайн

7.92021, Jili & Gulu
Мультсериалы0+
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Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

Сюжет

Развивающий мультсериал о приключениях львенка Джили и крокодильчика Гулу, которые в каждом эпизоде узнают что-то новое о мире, где они живут. Почему можно вырастить ягоды, а пирожные — нельзя? Насколько горяча вода в источнике с пузырьками? Почему появляется икота и как от нее избавиться? Стоит ли огорчаться, если лучшему другу не понравились печенья на твоем чаепитии? Веселые зверята Джили и Гулу, а также их друзья, живущие в лесу Тип Топ, всегда рады пуститься в очередное приключение и вынести из этого полезные уроки. Присоединяйтесь к ним, посетив их волшебный мир, наполненный яркими красками.

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