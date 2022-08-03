Джейми Оливер: Готовим вместе. Сезон 1. Серия 2
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Джейми Оливер: Готовим вместе
1-й сезон
2-я серия

Джейми Оливер: Готовим вместе (сериал, 2021) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

2021, Jamie Oliver: Together
Реалити - шоу18+

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О сериале

Джейми возвращается к своим зрителям в новом цикле кулинарных передач, построенном на трeх основных «ингредиентах»: семье, друзьях и еде. В каждом выпуске легендарный шеф на своей кухне будет делиться рецептами блюд, которые в тарелке создают волшебство, готовятся за минуты, удивляют до глубины души и влюбляют навсегда. Зрители узнают о новых идеях для превосходного барбекю, идеального пикника, зажигательного вечера в ритме танго и тако, затейливого расслабленного бранча с «изюминкой» и роскошного вечера, наполненного ароматом карри — у Джейми в запасе богатый арсенал советов и кулинарных лайфхаков на любой случай.

Страна
Великобритания
Жанр
Реалити - шоу
Время
46 мин / 00:46

Рейтинг

8.9 КиноПоиск