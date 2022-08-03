Джейми Оливер: Готовим вместе (сериал, 2021) смотреть онлайн

Яркий и талантливый Джейми Оливер будет создавать настоящие кулинарные чудеса, наслаждаясь которыми под веселый смех и непринужденные разговоры дорогие его сердцу люди снова соберутся вместе за одним столом.

Джейми возвращается к своим зрителям в новом цикле кулинарных передач, построенном на трех основных «ингредиентах»: семье, друзьях и еде. В каждом выпуске легендарный шеф на своей кухне будет делиться рецептами блюд, которые в тарелке создают волшебство, готовятся за минуты, удивляют до глубины души и влюбляют навсегда. Зрители узнают о новых идеях для превосходного барбекю, идеального пикника, зажигательного вечера в ритме танго и тако, затейливого расслабленного бранча с «изюминкой» и роскошного вечера, наполненного ароматом карри – у Джейми в запасе богатый арсенал советов и кулинарных лайфхаков на любой случай.

В новом цикле передач по-настоящему воспевается искусство ценить незабываемые моменты в кругу родных и близких, и создавать праздники без повода.

