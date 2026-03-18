Джейд Армор и нефритовый браслет (мультсериал, 2022) сезон 2 серия 21 смотреть онлайн
- 6+22 мин
Джейд Армор и нефритовый браслет
Сезон 2 Серия 1
- 6+22 мин
Джейд Армор и нефритовый браслет
Сезон 2 Серия 2
- 6+22 мин
Джейд Армор и нефритовый браслет
Сезон 2 Серия 3
- 6+22 мин
Джейд Армор и нефритовый браслет
Сезон 2 Серия 4
- 6+22 мин
Джейд Армор и нефритовый браслет
Сезон 2 Серия 5
- 6+22 мин
Джейд Армор и нефритовый браслет
Сезон 2 Серия 6
- 6+22 мин
Джейд Армор и нефритовый браслет
Сезон 2 Серия 7
- 6+22 мин
Джейд Армор и нефритовый браслет
Сезон 2 Серия 8
- 6+22 мин
Джейд Армор и нефритовый браслет
Сезон 2 Серия 9
- 6+22 мин
Джейд Армор и нефритовый браслет
Сезон 2 Серия 10
- 6+22 мин
Джейд Армор и нефритовый браслет
Сезон 2 Серия 11
- 6+22 мин
Джейд Армор и нефритовый браслет
Сезон 2 Серия 12
- 6+22 мин
Джейд Армор и нефритовый браслет
Сезон 2 Серия 13
- 6+22 мин
Джейд Армор и нефритовый браслет
Сезон 2 Серия 14
- 6+22 мин
Джейд Армор и нефритовый браслет
Сезон 2 Серия 15
- 6+22 мин
Джейд Армор и нефритовый браслет
Сезон 2 Серия 16
- 6+22 мин
Джейд Армор и нефритовый браслет
Сезон 2 Серия 17
- 6+22 мин
Джейд Армор и нефритовый браслет
Сезон 2 Серия 18
- 6+22 мин
Джейд Армор и нефритовый браслет
Сезон 2 Серия 19
- 6+22 мин
Джейд Армор и нефритовый браслет
Сезон 2 Серия 20
- 6+21 мин
Джейд Армор и нефритовый браслет
Сезон 2 Серия 21
- 6+22 мин
Джейд Армор и нефритовый браслет
Сезон 2 Серия 22
- 6+22 мин
Джейд Армор и нефритовый браслет
Сезон 2 Серия 23
- 6+22 мин
Джейд Армор и нефритовый браслет
Сезон 2 Серия 24
- 6+22 мин
Джейд Армор и нефритовый браслет
Сезон 2 Серия 25
- 6+22 мин
Джейд Армор и нефритовый браслет
Сезон 2 Серия 26
О сериале
Занимающаяся единоборствами девочка-подросток узнает, что на ее плечи легла непростая задача — стать супергероиней и защитить родной голод от зла. «Джейд Армор и нефритовый браслет» — мультсериал о том, как поверить в себя.
Девочка Лянь Цзюнь почти ничем не отличается от сверстниц, за исключением своей любви к единоборствам. Но вот однажды она узнает, что именно ей придется взять на себя обязанности Джейд Армор — легендарной воительницы, несколько лет назад пожертвовавшей собой, чтобы остановить злого властелина. Тогда его доспехи разбились на множество осколков, которые притягиваются друг к другу. Лянь предстоит узнать о тайнах своей семьи, овладеть удивительными способностями, которые ей дарят мудрые звериконы и остановить злодеев, охотящихся за осколками.
Присоединиться к приключениям Лянь Цзюнь позволит мультсериал «Джейд Армор и нефритовый браслет» 2022 года, смотреть онлайн который можно на Wink.