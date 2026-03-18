Джейд Армор и нефритовый браслет. Сезон 2. Серия 13
Wink
Детям
Джейд Армор и нефритовый браслет
2-й сезон
13-я серия
9.12022, Jade Armor
Фэнтези, Боевик6+
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Джейд Армор и нефритовый браслет (мультсериал, 2022) сезон 2 серия 13 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Занимающаяся единоборствами девочка-подросток узнает, что на ее плечи легла непростая задача — стать супергероиней и защитить родной голод от зла. «Джейд Армор и нефритовый браслет» — мультсериал о том, как поверить в себя.

Девочка Лянь Цзюнь почти ничем не отличается от сверстниц, за исключением своей любви к единоборствам. Но вот однажды она узнает, что именно ей придется взять на себя обязанности Джейд Армор — легендарной воительницы, несколько лет назад пожертвовавшей собой, чтобы остановить злого властелина. Тогда его доспехи разбились на множество осколков, которые притягиваются друг к другу. Лянь предстоит узнать о тайнах своей семьи, овладеть удивительными способностями, которые ей дарят мудрые звериконы и остановить злодеев, охотящихся за осколками.

Присоединиться к приключениям Лянь Цзюнь позволит мультсериал «Джейд Армор и нефритовый браслет» 2022 года, смотреть онлайн который можно на Wink.

Страна
Великобритания, Германия, Франция
Жанр
Комедия, Семейный, Боевик, Приключения, Фэнтези, Мультсериалы
Время
21 мин / 00:21

Рейтинг

8.9 КиноПоиск
6.6 IMDb