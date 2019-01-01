Джетт. Сезон 1. Серия 4
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Джетт (сериал, 2019) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

8.52019, Jett
Триллеры, Зарубежные18+

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Сюжет

Авантюрный многосерийный триллер с Карлой Гуджино и Джанкарло Эспозито о знаменитой преступнице, которой предстоит «последнее дело» на Кубе. Дэйзи «Джетт» Ковальски — бывшая воровка, которая только недавно вышла из тюрьмы. Теперь она надеется больше времени проводить с дочерью, но известный гангстер Чарли Бодлер настаивает, чтобы она напоследок взялась за не самую простую работу — украсть бесценное кольцо из сейфа видного мафиози в Гаване. Для этого Джетт нужно вызволить из заточения ее старого партнера и любовника Куинна. Ковальски справляется с этой задачей и почти идеально выполняет свою часть сделки. Но запущенная в результате цепочка событий ставит под угрозу как ее собственную жизнь, так и жизни ее близких.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы, Зарубежные, Триллеры

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Джетт»

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