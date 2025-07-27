Джек Кэттеролл vs. Харлем Юбэнк (сериал, 2025) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Самое серьезное испытание в карьере Харлема Юбэнка, представителя боксерской династии. Племянник экс-чемпиона мира в двух весовых категориях выйдет на бой против Джека Кэттеролла – бывшего претендента на пояс WBO в первом полусреднем весе, который дебютирует в новом дивизионе. Обоим необходима победа, чтобы в будущем всерьез рассчитывать на титульные поединки.

