Джаррелл Миллер vs Ленье Перо (сериал, 2026) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Тяжелая артиллерия тяжелого веса. Джаррелл Миллер считается одним из самых эпатажных и колоритных представителей дивизиона – дрался в парике, выходил на ринг с весом более 150 килограмм, попадался на допинге. И все равно, несмотря на подобные инциденты, американец делает неплохую карьеру. Когда-то он дрался со звездным Даниэлем Дюбуа, от которого потерпел единственное поражение на профессиональном уровне, а теперь сразится со вторым номером рейтинга WBA – непобедимым кубинцем Ленье Перо. На кону будет стоять временный мировой титул организации. Для обоих бойцов это главный шанс жизни.

