Четыре могущественных мужчины вступают в борьбу за сердце женщины: её первый возлюбленный, который потерял память, холодный миллиардер, безжалостный наследник и одержимый ею криминальный босс, чьё сердце после операции бьётся в её груди. Теперь ей предстоит разгадать, кто из них враг, кто — спаситель, а кто — её настоящая судьба, прежде чем остановится её собственное сердце.

