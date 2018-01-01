Двойник. Сезон 2. Серия 9
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Двойник (сериал, 2018) сезон 2 серия 9 смотреть онлайн

2018, Counterpart
Фантастика, Зарубежные18+

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Сюжет

Главный герой фантастического сериала, скромный клерк Говард Силк внезапно узнает, что корпорация, в которой он трудится много лет, является тайной организацией. В подвалах конторы находится дверь в параллельный мир, где Говард встречает точную копию себя, но отнюдь не с робким характером.

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Рейтинг

7.5 КиноПоиск
8.0 IMDb

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