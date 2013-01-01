Две недели (сериал, 2013) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн бесплатно
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Две недели
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Две недели
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Сезон 1 Серия 10Бесплатно
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Две недели
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
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Две недели
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
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Две недели
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
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Две недели
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Две недели
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
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О сериале
Звезда дорам «Король и шут» и «Цветок зла» Ли Джун-ги блистает в сериале о прожигателе жизни, который берет себя в руки, узнав, что у него есть дочь. Чан Тэ-сан давно пустил свою жизнь под откос — за плечами у него две судимости, он увлекается азартными играми, работает в ломбарде и ночует у приятеля, потому что погряз в долгах. В будни героя внезапно врывается бывшая невеста с известием о том, что их восьмилетняя дочь, о существовании которой Тэ-сан даже не знал, нуждается в пересадке костного мозга. Чан готов стать донором и исправиться, чтобы заслужить доверие ребенка. Но незадолго до операции Тэ-сана задерживают по подозрению в убийстве, которого он не совершал. У него есть всего 14 дней, чтобы доказать свою невиновность и успеть помочь дочери. Оставайтесь на Wink, чтобы узнать, чем закончатся эти «Две недели» — дорама 2013 года у нас доступна онлайн с русской озвучкой.
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