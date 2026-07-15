Два с половиной повара. Сезон 1. Серия 6
Wink
Сериалы
Два с половиной повара
1-й сезон
6-я серия
2013, Два с половиной повара. Сезон 1. Серия 6
Кулинария, ТВ-шоу12+
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Два с половиной повара (сериал, 2013) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Непохожие друг на друга герои приходят на проект, чтобы приготовить свои любимые блюда и провести время в приятной компании.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу, Кулинария
Время
23 мин / 00:23

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