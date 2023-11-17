Душа не слышит (сериал, 2023) сезон 1 серия 22 смотреть онлайн

Душа не слышит. Сезон 1. Серия 22
Душа не слышит
1-й сезон
22-я серия
8.92023, Ruhun Duymaz
Комедия, Драма18+
О сериале

Турецкая шпионская комедия об отношениях спецагента и воровки. Онур Карасу — успешный агент разведки, уже в юном возрасте ставший руководителем собственного отдела. Он давно пытается поймать Дживана Корала, владельца крупнейшей турецкой ювелирной компании. Дживан использует свой бизнес как прикрытие для самых разных грязных делишек, и Онур уверен, что доказательства этому хранятся у него в сейфе. Чтобы добраться до этих документов, спецагент влюбляет в себя Хилал, сестру Дживана, и делает ей предложение, надеясь проникнуть в сейф прямо в день помолвки. Однако в жизни Онура внезапно появляется Эдже — близкая подруга Хилал из Лондона. Девушка подозревает его в нечестной игре, к тому же сама хранит немало секретов. Поставит ли это под угрозу всю операцию, расскажет турецкий сериал «Душа не слышит» 2023 года — на русском языке смотреть онлайн его можно на Wink.

