Дрянь (сериал, 2016) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн
2016, Fleabag
Драмы, Комедии18+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
История остроумной сексуально озабоченной и упивающейся своими горестями женщины, которая бросается на баррикады повседневности современного Лондона.
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Информация
СтранаВеликобритания
КачествоSD
ЖанрыКомедии, Драмы
Рейтинг
8.3 КиноПоиск
8.7 IMDb
- ГБРежиссёр
Гарри
Брэдбир
- ТКРежиссёр
Тим
Киркби
- ФУАктриса
Фиби
Уоллер-Бридж
- ШКАктриса
Шан
Клиффорд
- Актриса
Оливия
Колман
- ДРАктриса
Дженни
Рейнсфорд
- БПАктёр
Билл
Патерсон
- БГАктёр
Бретт
Гельман
- ЭСАктёр
Эндрю
Скотт
- ХСАктёр
Хью
Скиннер
- БЭАктёр
Бен
Элдридж
- ХДАктёр
Хью
Дэннис
- ФУСценарист
Фиби
Уоллер-Бридж
- СЛПродюсер
Сини
Лю
- ФУПродюсер
Фиби
Уоллер-Бридж
- ГУПродюсер
Гарри
Уильямс
- ДТХудожница
Джо
Томпсон
- ГДМонтажёр
Гари
Доллнер
- ПММонтажёр
Пол
Мачлисс
- ТМОператор
Тони
Миллер