Другая О Хэ-ен (сериал, 2016) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн бесплатно

Жизни двух женщин с одинаковыми именами переплетаются благодаря одному мужчине. Драмеди «Другая О Хэ-ен» — дорама о причудливых отношениях необычных людей с щепоткой мистики.



Пак То-гёну сильно не повезло: готовящаяся свадьба сорвана, ведь его невеста О Хэ-ен просто не появилась у алтаря. Девушка бесследно исчезла, оставив в душе жениха глубокую обиду. Проходит время, и Пак То-гён узнает от лучшего друга, что О Хэ-ен не только вернулась, но и вновь собирается выходить замуж, на этот раз за успешного бизнесмена. Уязвленный Пак То-гён начинает готовить план мести, в результате чего жених оказывается за решеткой и отменяет свадьбу от стыда. Вот только невеста — другая О Хэ-ен, тезка бывшей возлюбленной То-гёна. По иронии судьбы молодой человек понимает, что влюбился в девушку, которой только что разрушил жизнь, и ровно в этот момент в город возвращается его бывшая невеста.



Чем разрешится этот странный любовный треугольник, вы узнаете, когда будете смотреть «Другая О Хэ-ен» 2016 года.


