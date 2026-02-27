Дракон-пожарный и его любовь (сериал, 2025) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн бесплатно

Фрея думала, что погибнет в огне, но её спас тот, кто когда-то разбил ей сердце, – Этан, исчезнувший три года назад без объяснений. Теперь он вернулся пожарным, таким же обаятельным и таким же недоступным. Фрея уверена, что он стал бессердечным ловеласом, и пытается защитить своё сердце, всё еще тоскующее по нему. Но правда, стоящая за его исчезновением, оказывается огненной и невероятной: Этан – дракон, и он ушел, чтобы защитить её от мира, который сам является его частью.

