Достать коротышку. Сезон 2. Серия 3
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Достать коротышку
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Достать коротышку (сериал, 2018) сезон 2 серия 3 смотреть онлайн

8.62018, Get Shorty
Комедии, Криминал18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Майлз Дейли – вполне успешный гангстер, но его жене не по душе криминальная деятельность супруга. Однажды в руки к Дейли попадает киносценарий, и герой решает, что это шанс стать наконец честным человеком. Правда, за финансовой поддержкой начинающий кинопродюсер все же обращается к мафиози.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Криминал

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Достать коротышку»