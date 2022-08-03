Достать коротышку (сериал, 2017) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Майлз Дейли – вполне успешный гангстер, но его жене не по душе криминальная деятельность супруга. Однажды в руки к Дейли попадает киносценарий, и герой решает, что это шанс стать наконец честным человеком. Правда, за финансовой поддержкой начинающий кинопродюсер все же обращается к мафиози.

