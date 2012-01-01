Дорогой доктор. Сезон 4. Серия 1
Wink
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Дорогой доктор (сериал, 2012) сезон 4 серия 1 смотреть онлайн

8.42012, Royal Pains
Драмы, Зарубежные18+

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Сюжет

Талантливый доктор Хэнк Лоусон однажды допустил врачебную ошибку и потерял блестящую карьеру. Вместе с братом Хэнк отправляется отвлечься на курорт, где по счастливой случайности спасает жизнь модели. Так Хэнк Лоусон становится приходящим врачом в самом престижном пригороде Нью-Йорка.

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Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Дорогой доктор»

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