Дорогой доктор. Сезон 1. Серия 6
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Дорогой доктор (сериал, 2009) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

8.42009, Royal Pains
Драмы, Комедии18+

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Сюжет

Талантливый доктор Хэнк Лоусон однажды допустил врачебную ошибку и потерял блестящую карьеру. Вместе с братом Хэнк отправляется отвлечься на курорт, где по счастливой случайности спасает жизнь модели. Так Хэнк Лоусон становится приходящим врачом в самом престижном пригороде Нью-Йорка.

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Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Дорогой доктор»

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