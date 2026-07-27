Константин Ивлев бросит вызов Ольге Картунковой, чтобы решить, кто готовит лучше — мужчины или женщины. Шеф соберет команду профессиональных поваров, а женский отряд Картунковой представят самые опытные домохозяйки, в арсенале которых не только борщ и винегрет.

