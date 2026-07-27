2025, Домохозяйки против шефов: Битва за вкус. Сезон 2. Серия 1
Кулинария16+
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Домохозяйки против шефов: Битва за вкус (сериал, 2025) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн
- 16+76 мин
Домохозяйки против шефов: Битва за вкус
Сезон 2 Серия 1
- 16+77 мин
Домохозяйки против шефов: Битва за вкус
Сезон 2 Серия 2
- 16+75 мин
Домохозяйки против шефов: Битва за вкус
Сезон 2 Серия 3
- 16+84 мин
Домохозяйки против шефов: Битва за вкус
Сезон 2 Серия 4
- 16+76 мин
Домохозяйки против шефов: Битва за вкус
Сезон 2 Серия 5
- 16+78 мин
Домохозяйки против шефов: Битва за вкус
Сезон 2 Серия 6
- 16+75 мин
Домохозяйки против шефов: Битва за вкус
Сезон 2 Серия 7
- 16+76 мин
Домохозяйки против шефов: Битва за вкус
Сезон 2 Серия 8
- 16+68 мин
Домохозяйки против шефов: Битва за вкус
Сезон 2 Серия 9
О сериале
Константин Ивлев бросит вызов Ольге Картунковой, чтобы решить, кто готовит лучше — мужчины или женщины. Шеф соберет команду профессиональных поваров, а женский отряд Картунковой представят самые опытные домохозяйки, в арсенале которых не только борщ и винегрет.