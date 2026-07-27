Домохозяйки против шефов: Битва за вкус. Сезон 1. Серия 6
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Сериалы
Домохозяйки против шефов: Битва за вкус
1-й сезон
6-я серия
2025, Домохозяйки против шефов: Битва за вкус. Сезон 1. Серия 6
Кулинария16+
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Домохозяйки против шефов: Битва за вкус (сериал, 2025) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Константин Ивлев бросит вызов Ольге Картунковой, чтобы решить, кто готовит лучше — мужчины или женщины. Шеф соберет команду профессиональных поваров, а женский отряд Картунковой представят самые опытные домохозяйки, в арсенале которых не только борщ и винегрет.

Страна
Россия
Жанр
Кулинария
Время
64 мин / 01:04

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