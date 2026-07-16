Доктор Пси. Сезон 2. Серия 12
Wink
Сериалы
Доктор Пси
2-й сезон
12-я серия
2020, Доктор Пси. Сезон 2. Серия 12
Мультсериалы, Комедия16+
Серия в подписке «PREMIER»

Доктор Пси (мультсериал, 2020) сезон 2 серия 12 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Циничный и злобный Константин Кан скрывает свои опасные эксперименты за должностью профессора на кафедре психологии. С помощью уникального прибора он способен погружаться в сознание людей и путешествовать по их фантазиям, иллюзиям и кошмарам. Но даже это еще не вся правда: на самом деле в подсознании каждого пациента он ищет некий таинственный артефакт. Об этом не знает никто из его команды — ни 12-летний вундеркинд, ни девушка- эзотерик, ни простой русский парень. Впрочем, какую цель преследует Кан, тоже никто не знает. Но это и не важно, поскольку каждое погружение в мозг пациента — фантастический анализ реальной психологической проблемы.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Фантастика, Драма, Мультсериалы
Время
21 мин / 00:21

Рейтинг

7.5 КиноПоиск