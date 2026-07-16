WinkСериалыДоктор Пси1-й сезон3-я серия
2019, Доктор Пси. Сезон 1. Серия 3
Мультсериалы, Комедия16+
Серия в подписке «PREMIER»
Доктор Пси (мультсериал, 2019) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
- 16+23 мин
Доктор Пси
Сезон 1 Серия 1
- 16+23 мин
Доктор Пси
Сезон 1 Серия 2
- 16+23 мин
Доктор Пси
Сезон 1 Серия 3
- 16+23 мин
Доктор Пси
Сезон 1 Серия 4
- 16+23 мин
Доктор Пси
Сезон 1 Серия 5
- 16+23 мин
Доктор Пси
Сезон 1 Серия 6
- 16+23 мин
Доктор Пси
Сезон 1 Серия 7
- 16+23 мин
Доктор Пси
Сезон 1 Серия 8
- 16+23 мин
Доктор Пси
Сезон 1 Серия 9
- 16+23 мин
Доктор Пси
Сезон 1 Серия 10
- 16+23 мин
Доктор Пси
Сезон 1 Серия 11
- 16+23 мин
Доктор Пси
Сезон 1 Серия 12
- 16+23 мин
Доктор Пси
Сезон 1 Серия 13
- 16+23 мин
Доктор Пси
Сезон 1 Серия 14
- 16+23 мин
Доктор Пси
Сезон 1 Серия 15
О сериале
Циничный и злобный Константин Кан скрывает свои опасные эксперименты за должностью профессора на кафедре психологии. С помощью уникального прибора он способен погружаться в сознание людей и путешествовать по их фантазиям, иллюзиям и кошмарам. Но даже это еще не вся правда: на самом деле в подсознании каждого пациента он ищет некий таинственный артефакт. Об этом не знает никто из его команды — ни 12-летний вундеркинд, ни девушка- эзотерик, ни простой русский парень. Впрочем, какую цель преследует Кан, тоже никто не знает. Но это и не важно, поскольку каждое погружение в мозг пациента — фантастический анализ реальной психологической проблемы.
СтранаРоссия
ЖанрКомедия, Фантастика, Драма, Мультсериалы
Время22 мин / 00:22
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