Доктор Машинкова (мультсериал, 2015) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

На простых примерах Доктор Машинкова расскажет детям о необходимости дорожных знаков и их значении. В каждой серии к Доктору будут обращаться различные пациенты, которые не соблюдали правил и из-за этого попали в непредвиденную аварию. Разобрав каждый случай, Машинкова укажет на допущенные ошибки водителей и расскажет, как необходимо было поступить в той или иной ситуации.



Сериал Доктор Машинкова 1 сезон 9 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.