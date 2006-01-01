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Доктор Кто
5-й сезон
1-я серия

Доктор Кто (сериал, 2006) сезон 5 серия 1 смотреть онлайн

2006, Doctor Who 5. 1
Фантастика12+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Одиннадцатый Доктор и его новая спутница Эми Понд должны за 20 минут спасти мир от полицейских Атракси, ищущих Заключeнного Ноль.

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Жанр
Фантастика
Качество
SD
Время
61 мин / 01:01

Рейтинг

8.6 КиноПоиск
8.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Доктор Кто»