WinkСериалыДоктор Кто4-й сезон9-я серия
Доктор Кто (сериал, 2005) сезон 4 серия 9 смотреть онлайн
2005, Doctor Who 4.9
Фантастика, Зарубежные12+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Библиотека — самое большое хранилище книг в истории человечества. Доктор и Донна обнаруживают еe безжизненной, хотя обычно тысячи людей приходят туда. Неожиданно они сталкиваются с экскурсионной группой, среди которой есть профессор Ривер Сонг, откуда-то уже знающая Доктора. Им предстоит вы�яснить, что такое «CAL», почему «4022 сохранены» и спастись самим от Вашты Нерады.
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Информация
КачествоSD
ЖанрыФантастика, Зарубежные
Рейтинг
8.6 КиноПоиск
8.6 IMDb
- ГХРежиссёр
Грэм
Харпер
- ЭЛРежиссёр
Эрос
Лин
- ДМРежиссёр
Джейми
Магнус Стоун
- ДМРежиссёр
Дуглас
Маккиннон
- ДТАктёр
Дэвид
Теннант
- Актёр
Мэтт
Смит
- ПКАктёр
Питер
Капальди
- Актёр
Кристофер
Экклстон
- Актриса
Джоди
Уиттакер
- НБАктёр
Николас
Бриггс
- ДКАктриса
Дженна
Коулман
- ПКАктёр
Пол
Кэйси
- Актриса
Карен
Гиллан
- СНСценарист
Сидни
Ньюман
- КЧСценарист
Крис
Чибнелл
- ТУСценарист
Тоби
Уитхауз
- Сценарист
Марк
Гэтисс
- Продюсер
Стивен
Моффат
- Продюсер
Расселл
Т. Дэвис
- ДГПродюсер
Джули
Гарднер
- ФКПродюсер
Фил
Коллинсон
- СНХудожник
Стивен
Николас
- ЭДХудожник
Эрвел
Джонс
- ПСХудожник
Пол
Сприггс
- ЭТХудожник
Эдвард
Томас
- МПХудожник
Майкл
Пиквоуд
- ДРМонтажёр
Джон
Ричардс
- ЭВОператор
Эрнест
Винс
- РТОператор
Рори
Тейлор
- МУОператор
Марк
Уотерс
- СПОператор
Стефан
Перссон
- МГКомпозитор
Мюррэй
Голд