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Доктор Кто
4-й сезон
3-я серия

Доктор Кто (сериал, 2005) сезон 4 серия 3 смотреть онлайн

2005, Doctor Who 4.3
Фантастика, Приключения18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Доктор встречает старых знакомых — удов — расу, которая служит людям в 4126 году. Он понимает, что уды не могли были родиться рабами. Ему и Донне предстоит выяснить тайну "кольца" удов.

Страна
Великобритания
Жанр
Комедия, Семейный, Фантастика, Приключения, Драма
Качество
SD
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

8.6 КиноПоиск
8.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Доктор Кто»