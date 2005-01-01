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Доктор Кто (сериал, 2005) сезон 4 серия 1 смотреть онлайн

2005, Doctor Who 4.1
Фантастика12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Фирма "Адипоуз индастри"з предлагает подозрительные таблетки для похудения. Жир в буквальном смысле уходит. Доктор и Донна независимо друг от друга берутся за расследование и встречаются.

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Информация

Качество
SD
Жанры
Фантастика

Рейтинг

8.6 КиноПоиск
8.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Доктор Кто»