Доктор и Клара приземляются в 1983 году на повреждeнной русской подводной лодке, которая уходит в океанские глубины, не поддаваясь управлению. На борту оказывается инопланетное существо, вырвавшееся из глыбы арктического льда. Ситуация накаляется, ведь на борту груз ядерного оружия, и теперь в опасности не только экипаж, но и весь мир.

