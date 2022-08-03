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Доктор Кто (сериал, 2013) сезон 7 серия 9 смотреть онлайн

2013, Doctor Who 7. 9
Фантастика, Приключения18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Доктор и Клара приземляются в 1983 году на повреждeнной русской подводной лодке, которая уходит в океанские глубины, не поддаваясь управлению. На борту оказывается инопланетное существо, вырвавшееся из глыбы арктического льда. Ситуация накаляется, ведь на борту груз ядерного оружия, и теперь в опасности не только экипаж, но и весь мир.

Страна
Великобритания
Жанр
Комедия, Семейный, Фантастика, Приключения, Драма
Качество
SD
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

8.6 КиноПоиск
8.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Доктор Кто»