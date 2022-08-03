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Доктор Кто
7-й сезон
12-я серия

Доктор Кто (сериал, 2013) сезон 7 серия 12 смотреть онлайн

2013, Doctor Who 7. 12
Фантастика, Приключения18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Что-то странное есть на заводе миссис Гиллифлауэр в городе Свитвилль. Что ещe более странно, так это тела, найденные в реке - ярко-красные и похожие на воск. Когда Доктор и Клара пропадают без вести, их спасение зависит от Вастры, Дженни и Стракса, пока они также не стали жертвами Багрового ужаса.

Страна
Великобритания
Жанр
Комедия, Семейный, Фантастика, Приключения, Драма
Качество
SD
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

8.6 КиноПоиск
8.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Доктор Кто»