Что-то странное есть на заводе миссис Гиллифлауэр в городе Свитвилль. Что ещe более странно, так это тела, найденные в реке - ярко-красные и похожие на воск. Когда Доктор и Клара пропадают без вести, их спасение зависит от Вастры, Дженни и Стракса, пока они также не стали жертвами Багрового ужаса.

