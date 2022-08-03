Wink
Сериалы
Доктор Кто
7-й сезон
1-я серия

Доктор Кто (сериал, 2012) сезон 7 серия 1 смотреть онлайн

2012, Doctor Who 7. 1
Фантастика, Приключения18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Доктора похищают его заклятые враги - далеки - и вынуждают взяться за невероятную миссию: войти в Изолятор. Это планета-тюрьма для удержания самых безумных и страшных далеков, и оттуда должны найти выход Доктор и Понды. Однако отношения Эми и Рори переживают кризис, и с приближением армии сумасшедших далеков лишь Доктор может спасти не только жизни Пондов, но и их брак.

Страна
Великобритания
Жанр
Комедия, Семейный, Фантастика, Приключения, Драма
Качество
SD
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

8.6 КиноПоиск
8.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Доктор Кто»