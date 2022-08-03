Доктора похищают его заклятые враги - далеки - и вынуждают взяться за невероятную миссию: войти в Изолятор. Это планета-тюрьма для удержания самых безумных и страшных далеков, и оттуда должны найти выход Доктор и Понды. Однако отношения Эми и Рори переживают кризис, и с приближением армии сумасшедших далеков лишь Доктор может спасти не только жизни Пондов, но и их брак.

