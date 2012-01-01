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Доктор Кто (сериал, 2012) сезон 7 серия 1 смотреть онлайн
2012, Doctor Who 7. 1
Фантастика, Зарубежные12+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Доктора похищают его заклятые враги - далеки - и вынуждают взяться за невероятную миссию: войти в Изолятор. Это планета-тюрьма для удержания самых безумных и страшных далеков, и оттуда должны найти выход Доктор и Понды. Однако отношения Эми и Рори переживают кризис, и с приближением армии сумасшедших далеков лишь Доктор может спасти не только жизни Пондов, но и их брак.
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Информация
КачествоSD
ЖанрыФантастика, Зарубежные
Рейтинг
8.6 КиноПоиск
8.6 IMDb
- ГХРежиссёр
Грэм
Харпер
- ЭЛРежиссёр
Эрос
Лин
- ДМРежиссёр
Джейми
Магнус Стоун
- ДМРежиссёр
Дуглас
Маккиннон
- ДТАктёр
Дэвид
Теннант
- Актёр
Мэтт
Смит
- ПКАктёр
Питер
Капальди
- Актёр
Кристофер
Экклстон
- Актриса
Джоди
Уиттакер
- НБАктёр
Николас
Бриггс
- ДКАктриса
Дженна
Коулман
- ПКАктёр
Пол
Кэйси
- Актриса
Карен
Гиллан
- СНСценарист
Сидни
Ньюман
- КЧСценарист
Крис
Чибнелл
- ТУСценарист
Тоби
Уитхауз
- Сценарист
Марк
Гэтисс
- Продюсер
Стивен
Моффат
- Продюсер
Расселл
Т. Дэвис
- ДГПродюсер
Джули
Гарднер
- ФКПродюсер
Фил
Коллинсон
- СНХудожник
Стивен
Николас
- ЭДХудожник
Эрвел
Джонс
- ПСХудожник
Пол
Сприггс
- ЭТХудожник
Эдвард
Томас
- МПХудожник
Майкл
Пиквоуд
- ДРМонтажёр
Джон
Ричардс
- ЭВОператор
Эрнест
Винс
- РТОператор
Рори
Тейлор
- МУОператор
Марк
Уотерс
- СПОператор
Стефан
Перссон
- МГКомпозитор
Мюррэй
Голд