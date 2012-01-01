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Доктор Кто (сериал, 2012) сезон 7 серия 1 смотреть онлайн

2012, Doctor Who 7. 1
Фантастика, Зарубежные12+

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Сюжет

Доктора похищают его заклятые враги - далеки - и вынуждают взяться за невероятную миссию: войти в Изолятор. Это планета-тюрьма для удержания самых безумных и страшных далеков, и оттуда должны найти выход Доктор и Понды. Однако отношения Эми и Рори переживают кризис, и с приближением армии сумасшедших далеков лишь Доктор может спасти не только жизни Пондов, но и их брак.

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Информация

Качество
SD
Жанры
Фантастика, Зарубежные

Рейтинг

8.6 КиноПоиск
8.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Доктор Кто»

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