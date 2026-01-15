Доктор И (сериал, 2020) сезон 1 серия 476 смотреть онлайн бесплатно
7.82020, Астенизация после вирусных инфекций
Документальный, ТВ-шоу18+
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Сезон 1 Серия 474Бесплатно
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Сезон 1 Серия 475Бесплатно
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Сезон 1 Серия 562Бесплатно
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Доктор И
Сезон 1 Серия 563Бесплатно
О сериале
Вести здоровый образ жизни – это не только правильно, но и модно. Прекрасно выглядеть научит ток-шоу "Доктор И…". "Доктор И…" – это не просто телевизионная программа о здоровье, это позитивный и современный эксперт в области здоровья! В студии программы нет телезрителей, стать еe участником может каждый. Интересует, допустим, тема похудения? Включайте компьютер, связывайтесь с программой – и вот, вы уже на связи с профессиональным врачом, который даст вам первичную консультацию. Телезрителей программы ждeт много полезной информации о здоровом образе жизни!