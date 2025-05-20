Доктор, доктор (сериал, 2016) сезон 5 серия 6 смотреть онлайн

Обожающий вечеринки и женщин хирург должен доказать свой профессионализм, переехав из большого города в родную провинцию. Драмеди «Доктор, доктор» — сериал о том, что меняться никогда не поздно.



Хью Найт — талантливый сердечный хирург, однако известен он не только профессиональными навыками. Он прожженный тусовщик и ловелас. И вот однажды такой образ жизни приводит к серьезным последствиям. Каким-то чудом ему удается сохранить врачебную лицензию, однако ему на год запрещают проводить операции. Вместо этого Хью нужно уехать из Сиднея и стать обычным терапевтом в родном сельском городе. Спокойная жизнь ему только снится: бывшая девушка вышла замуж за его брата, отец не горит желанием общаться, а мать мечтает о кресле мэра. Доктор Найт, в свою очередь, не отличается мягким характером, однако здоровье пациентов ему небезразлично.



