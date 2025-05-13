Доктор, доктор (сериал, 2016) сезон 2 серия 6 смотреть онлайн
О сериале
Обожающий вечеринки и женщин хирург должен доказать свой профессионализм, переехав из большого города в родную провинцию. Драмеди «Доктор, доктор» — сериал о том, что меняться никогда не поздно.
Хью Найт — талантливый сердечный хирург, однако известен он не только профессиональными навыками. Он прожженный тусовщик и ловелас. И вот однажды такой образ жизни приводит к серьезным последствиям. Каким-то чудом ему удается сохранить врачебную лицензию, однако ему на год запрещают проводить операции. Вместо этого Хью нужно уехать из Сиднея и стать обычным терапевтом в родном сельском городе. Спокойная жизнь ему только снится: бывшая девушка вышла замуж за его брата, отец не горит желанием общаться, а мать мечтает о кресле мэра. Доктор Найт, в свою очередь, не отличается мягким характером, однако здоровье пациентов ему небезразлично.
Чтобы увидеть, как переезд его изменит, смотрите сериал «Доктор, доктор» в подписке Amediateka на Wink.
- Режиссёр
Крив
Стендерс
- ЙУРежиссёр
Йен
Уотсон
- НРРежиссёр
Нелсон
Риддл
- ДСРежиссёр
Джереми
Симс
- ЭУРежиссёр
Эрин
Уайт
- ДНРежиссёр
Дэниэл
Неттхейм
- РКАктёр
Роджер
Корсер
- НДАктриса
Николь
Да Силва
- ТБАктриса
Тина
Бурсилл
- РДАктёр
Райан
Джонсон
- ХБАктриса
Хлоя
Бэйлисс
- ХМАктриса
Хейли
МакЭлхинни
- ББАктриса
Белинда
Бромилов
- ЧВАктёр
Чарльз
Ву
- ПУАктёр
Патрик
Уилсон
- ВМАктёр
Винта
МакГрат
- СБАктёр
Стив
Бисли
- БКАктриса
Бриттани
Кларк
- МТАктриса
Миранда
Тапселл
- УЛАктёр
Ули
Латукефу
- ШБАктриса
Шалом
Брюн-Фрэнклин
- ЙКСценарист
Йен
Колли
- АХСценарист
Алан
Харрис
- Сценарист
Тони
Макнамара
- Сценарист
Клаудия
Карван
- ЛДСценарист
Лиз
Доран
- ТАСценарист
Тамара
Азмар
- КТСценарист
Кит
Томпсон
- ЙКПродюсер
Йен
Колли
- ЭХПродюсер
Элли
Хенвилл
- РКПродюсер
Роджер
Корсер
- Продюсер
Клаудия
Карван
- Продюсер
Тони
Макнамара
- КТПродюсер
Кит
Томпсон
- ГДМонтажёр
Генри
Дангар
- ГДМонтажёр
Габриэль
Доурик
- ПКМонтажёр
Питер
Кромби
- КБМонтажёр
Катрина
Баркер
- ДХОператор
Джеффри
Холл
- ДМКомпозитор
Дэвид
Маккормак
- ЭПКомпозитор
Энтони
Партос