Доктор, доктор. Сезон 1. Серия 8
Wink
Сериалы
Доктор, доктор
1-й сезон
8-я серия
8.52016, Doctor Doctor
Драма, Комедия18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Доктор, доктор (сериал, 2016) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон5-й сезон

О сериале

Обожающий вечеринки и женщин хирург должен доказать свой профессионализм, переехав из большого города в родную провинцию. Драмеди «Доктор, доктор» — сериал о том, что меняться никогда не поздно.

Хью Найт — талантливый сердечный хирург, однако известен он не только профессиональными навыками. Он прожженный тусовщик и ловелас. И вот однажды такой образ жизни приводит к серьезным последствиям. Каким-то чудом ему удается сохранить врачебную лицензию, однако ему на год запрещают проводить операции. Вместо этого Хью нужно уехать из Сиднея и стать обычным терапевтом в родном сельском городе. Спокойная жизнь ему только снится: бывшая девушка вышла замуж за его брата, отец не горит желанием общаться, а мать мечтает о кресле мэра. Доктор Найт, в свою очередь, не отличается мягким характером, однако здоровье пациентов ему небезразлично.

Чтобы увидеть, как переезд его изменит, смотрите сериал «Доктор, доктор» в подписке Amediateka на Wink.

Страна
Австралия
Жанр
Комедия, Драма
Качество
Full HD
Время
46 мин / 00:46

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Доктор, доктор»