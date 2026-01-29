Дочь (сериал, 2024) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Дочь. Сезон 1. Серия 6
Дочь
1-й сезон
6-я серия
8.82024, A Filha
Драма16+
После единственной ночи с Элоизой Паулу не намерен продолжать отношения, ведь у него уже есть девушка. Он уходит, даже узнав, что она беременна. Столкнувшись со статусом нелегальной иммигрантки, без работы и без Паулу, Элоиза решает отдать ребёнка на усыновление.

Страна
Португалия
Жанр
Драма
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

8.8 IMDb

