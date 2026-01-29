Дочь (сериал, 2024) смотреть онлайн
Приемные и биологические родители борются за право опеки над девочкой, родившейся при запутанных обстоятельствах. Сериал «Дочь» (2024) — португальская драма о надежде и любви.
2000 год, Португалия. Нелегальная иммигрантка из Бразилии по имени Элоиза знакомится с плотником Пауло и безнадежно влюбляется. Проведя с ним бурную ночь, Элоиза понимает, что беременна, однако Пауло не хочет признавать дочь и бросает ее. Тем временем Кристина и Хосе Агилар после множества неудачных попыток завести ребенка теряют всякую надежду. Кристина узнает о положении Элоизы и убеждает бедную женщину отдать девочку в их семью. Однако Пауло, мучимый совестью, возвращается к Элоизе, намереваясь стать образцовым отцом для их дочери. Семья Агилар не спешит возвращать девочку, так что между приемными и биологическими родителями начинается изнурительное судебное разбирательство.
СтранаПортугалия
ЖанрДрама
Рейтинг
